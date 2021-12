Polizei Braunschweig

POL-BS: Braunschweiger Polizei vollstreckt europäischen Haftbefehl

Braunschweig (ots)

Braunschweig, 29.12.2021

Fahnder der Kriminalpolizei konnten am Mittwoch einen europäischen Haftbefehl vollstrecken.

Ein 30-jähriger polnischer Staatsangehöriger wurde von der polnischen Polizei mit einem internationalen Haftbefehl gesucht. Der Mann hatte in Polen mehre Einbruchdiebstähle begangen. Im November wurde festgestellt, dass sich der 30-Jährige vermutlich in Braunschweig aufhält. Die Personenfahndung der Polizei Braunschweig hat sich sofort auf die Suche nach dem Mann gemacht. Nach mehreren Wochen intensiver Fahndung konnte er in einer Wohnung in Braunschweig ausfindig gemacht werden. Am Mittwoch wurde er festgenommen und in die JVA Braunschweig gebracht. Die Polizei ermittelt nun, ob der Mann auch für Taten in Deutschland verantwortlich sein könnte.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell