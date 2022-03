Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verunfallter PKW ohne Fahrer festgestellt

B281/ Arnsgereuth-Saalfeld (ots)

Am Samstagabend wurden Einsatzbeamte der Saalfelder Polizei zu einem Verkehrsunfall im Bereich des Arnsgereuther Berges entsandt. Vor Ort konnten die Beamten jedoch lediglich ein verunfalltes, mit eingeschaltetem Warnblinklicht verlassenes, Fahrzeug feststellen, welches sich rund 700 Meter vor Ortseingang Saalfeld (in Fahrtrichtung Saalfeld) in einem Straßengraben befand. Zuvor hatte der/ die Unbekannte den Unfallspuren zufolge während eines Abkommens von Fahrbahn noch einen Leitpfosten umgefahren. Da von dem Unfallverursacher oder einer möglichen verletzten Person jede Spur fehlte, kam ein Fährtensuchhund kurz vor Mitternacht zum Einsatz, welcher eine Spur in Richtung der Feengrotten aufnahm. Die Suche musste jedoch abgebrochen werden, als sich in Richtung Innenstadt Saalfelds keine neuen Anhaltspunkte ergaben. Durch Ermittlungen konnten jedoch Hinweise auf den Fahrzeughalter, einen 36-Jährigen aus Neuhaus am Rennweg, erlangt werden. Bei Eintreffen der Polizeikräfte an der Wohnanschrift des Fahrzeughalters war dieser erheblich alkoholisiert und verweigerte Aussagen zur Fahrereigenschaft. Weitere, umfangreiche Untersuchungen wurden aufgrunddessen zur abschließenden Klärung des Unfallverursachers/ Unfallflüchtigen in Auftrag gegeben. Bei dem Fahrzeughalter wurden in Anbetracht der Alkoholisierung sowie widersprüchlicher Aussagen mehrere Blutprobenentnahmen im Krankenhaus durchgeführt; die Ermittlungen zu den Umständen und Hintergründen dauern an. Der Unfallwagen wurde nach Beendigung der Sachverhaltsaufnahme geborgen. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Hinweise zu Samstagabend, vermutlich gegen 22 Uhr, auf einen schwarzen VW Gold mit SON-Kreiskennung oder einen Fußgänger im Bereich des Ansgereuther Berges geben können, werden gebeten, sich bei der Saalfelder Polizei zu melden.

