Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Marxzell-Pfaffenrot - Pedelec-Akku in Brand geraten

Marxzell-Pfaffenrot (ots)

In der Weinbrünnlestraße in Marxzell-Pfaffenrot kam es am Freitagabend in einer Garage zum Brand eines Pedelec-Akkus. Passanten hatten gegen 19.15 Uhr starken Qualm aus der Garage eines Wohnhauses bemerkt und den Bewohner alarmiert. Dieser öffnete das Tor und konnte die Flammen mit Handfeuerlöschern unter Kontrolle bringen. Der Akku befand sich zum Zeitpunkt der Flammenbildung in der Ladestation. Ein ebenfalls dort abgestelltes Auto konnte unversehrt hinausgefahren werden. Die Garage wurde stark verrußt, es entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Marxzell war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort.

Sven Brunner, Pressestelle

