Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Nicht angezeigte Versammlung in Edewecht +++

Oldenburg (ots)

Am Donnerstag versammelten sich gegen 18 Uhr etwa 30 Personen an der Rathausstraße in Edewecht, um bei einem "Spaziergang" ihrer Kritik an den Corona-Maßnahmen Ausdruck zu verleihen.

Die Polizei stufte die Zusammenkunft, die bei der zuständigen Behörde nicht angezeigt worden war, unmittelbar zu Beginn als Versammlung ein und gab entsprechende Auflagen bekannt. Die 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden insbesondere auf das Abstandsgebot und die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (FFP2-Maske) hingewiesen. Während des Aufzugs durch Edewecht stellten die Beamten zwei Personen fest, die das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ablehnten. Beide verweigerten zudem die Angabe von Personalien und wurden daher von der Versammlung ausgeschlossen. Gegen die Personen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die Versammlung war um 19.15 Uhr beendet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell