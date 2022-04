Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch: Präventionshinweise zu Betrugsversuchen per Whatsapp

Delmenhorst (ots)

Aus aktuellem Anlass bittet auch die Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch um Sensibilisierung gerade älterer Angehöriger und Mitmenschen.

Betrügerinnen und Betrüger treten in letzter Zeit, auch in unserem Zuständigkeitsbereich, mit einer neuen Vorgehensweise in Erscheinung. Dabei melden sie sich per Whatsapp bei vornehmlich älteren Bürgerinnen und Bürger und geben sich als Angehörige aus. Sinngemäß wird geschrieben, dass das alte Handy kaputtgegangen und ein neues Gerät mit einer neuen Nummer angeschafft worden sei. Gehen die angeschriebenen Personen auf diesen Kontakt ein, folgen Nachrichten, in denen um Geld oder finanzielle Zuwendungen gebeten wird.

Die Polizei rät in solchen Fällen:

- Überprüfen Sie, ob es sich bei der neuen Nummer tatsächlich um die des Kindes oder Verwandeten (...) handelt. Rufen Sie Ihre Angehörigen unter der gewohnten Nummer an.

- Überweisen Sie niemals Geld, ohne vorher mit dem betreffenden Angehörigen gesprochen zu haben.

- Lassen Sie Einträge von Festnetz- oder Handynummern im Telefonbuch löschen.

- Reden Sie mit Freunden und Verwandten über diese Betrugsmasche.

- Informieren Sie die Polizei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell