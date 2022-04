POL-DEL: LK Wesermarsch: Dieseldiebstahl in Ovelgönne +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Hoher Sachschaden ist am Donnerstag, 31. März 2022, gegen 21:20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Brake entstanden. Zur Unfallzeit befuhr ein 52-jähriger Mann aus Brake mit seinem Renault die B212 in Richtung Nordenham. In Höhe der Breite Straße fuhr er bei Grünlicht in die Ampelkreuzung ein. Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls kam ...

mehr