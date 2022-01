Hauptzollamt Saarbrücken

HZA-SB: Das Zollamt Saarbrücken integriert seinen Dienstort Homburg zum 01. März

Saarbrücken (ots)

Zum 01. März werden die Dienstleistungen des Zollamts Saarbrücken zentral am gemeinsamen Standort am Hauptgüterbahnhof in Saarbrücken gebündelt und der bisherige Dienstort in Homburg in das Zollamt Saarbrücken integriert. Der Standort in Homburg steht somit ab dem 01.03.2022 nicht mehr als Anlaufstation zur Verfügung.

"Unser Ziel ist es, unsere Angebote bereits jetzt effektiver auf die neuen Gewohnheiten und Möglichkeiten im digitalen Wandel auszurichten. Wir werden daher die Zollangelegenheiten im Saarland bündeln und für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft an einem zentralen Standort anbieten", so Gerald Braun, stellvertretender Leiter des Hauptzollamts Saarbrücken. "Zugleich setzen wir aber die Suche nach einer langfristigen modernen Unterbringung des Zollamts mit guter Erreichbarkeit im öffentlichen Nahverkehr, Barrierefreiheit und Servicefreundlichkeit intensiv fort".

Das Zollamt Saarbrücken, mit Sitz in der Dudweiler Landstraße, steht als regionaler Ansprechpartner für die Unternehmen sowie die Bürgerinnen und Bürger aus dem gesamten Saarland zur Verfügung. Es ist insbesondere Anlaufstation für die zollrechtliche Abfertigung von Ein- und Ausfuhren im gewerblichen Warenverkehr sowie im Postversand. Für Anliegen der Kraftfahrzeugsteuer wird das Bürgerbüro des Hauptzollamts Saarbrücken in der Präsident-Baltz-Straße zuständig sein; Bürgerinnen und Bürger können hierzu aber auch die Zollämter in Pirmasens oder Kaiserslautern ansteuern.

Der Zoll im Saarland ist ab dem 01. März folgendermaßen erreichbar:

Zollamt Saarbrücken

Im Hauptgüterbahnhof

66123 Saarbrücken

Telefon: 0681 37965-0 Fax: 0681 37965-20 E-Mail: poststelle.za-saarbruecken@zoll.bund.de De-Mail: za-saarbruecken@zoll.de-mail.de

Öffnungszeiten:

Montag: 07:30 - 12:00 Uhr

12:30 - 15:00 Uhr Dienstag: 07:30 - 12:00 Uhr 12:30 - 15:00 Uhr Mittwoch: 07:30 - 12:00 Uhr 12:30 - 15:00 Uhr Donnerstag: 07:30 - 12:00 Uhr 12:30 - 18:00 Uhr Freitag: 07:30 - 13:00 Uhr

Bürgerbüro Kraftfahrzeugsteuer:

Hauptzollamt Saarbrücken

Präsident-Baltz-Straße 5 66119 Saarbrücken

Telefon: 0681 8308-0002

Fax: 0681 8308-0006 E-Mail: kraftst-sb@zoll.bund.de De-Mail: poststelle.hza-saarbruecken@zoll.de-mail.de

Öffnungszeiten:

Montag: 09:00 - 15:00 Uhr Dienstag: 09:00 - 15:00 Uhr Mittwoch: 09:00 - 12:00 Uhr Donnerstag: 09:00 - 15:00 Uhr Freitag: 09:00 - 12:00 Uhr

Telefonsprechzeiten:

Montag: 09:00 - 12:00 Uhr Dienstag: 09:00 - 12:00 Uhr Mittwoch: 09:00 - 12:00 Uhr Donnerstag: 09:00 - 12:00 Uhr Freitag: 09:00 - 12:00 Uhr

Original-Content von: Hauptzollamt Saarbrücken, übermittelt durch news aktuell