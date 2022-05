Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hohentengen: Unfall zwischen Pkw und Fahrrad - Fahrradfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 29.05.2022, gegen 17:40 Uhr, kam es auf der L 161 in Höhe der Guggenmühle zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Der 56-jährige Rennradfahrer wurde leicht verletzt. Er hatte den dortigen Radweg entlang der Landstraße befahren und wurde von dem aus der Straße Guggenmühle einbiegenden Auto eines 37-jährigen Mannes erfasst. Der Fahrradfahrer stürzte in der Folge. Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell