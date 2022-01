Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vermisstenfälle geklärt

Sonneberg/Neuhaus am Rennweg (ots)

Gleich zwei vermisste Jugendliche konnten einem AWO-Kinderheim in Neuhaus am Rennweg wohlbehalten zugeführt werden. Die 15- und 17-Jährigen kehrten nicht wie vereinbart am 08.01.2022 gegen 21:00 Uhr zurück und wurden daher als vermisst gemeldet. Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen, auch unter Beteiligung der Bundespolizei, konnten beide Jugendliche schließlich am Hauptbahnhof in Würzburg aufgegriffen und an das Jugendamt übergeben werden.

