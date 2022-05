Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 07/08.05.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek/Rechterfeld - Körperverletzung

Am Sonntag, 08.05.2022 gegen 02:41 Uhr, kam es in Visbek/Rechterfeld zu einer Körperverletzung am Bahnhof. Ein unbekannter Täter schlug dem 19-jährigen Opfer aus Visbek mit der Faust ins Gesicht. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Sollten Zeugen sachdienliche Hinweise geben können, wird um Mitteilung an die Polizei Vechta unter der Telefonnummer 04441/9430 gebeten.

Am Sonntag, 08.05.2022 gegen 01:55 Uhr, kam es in Visbek/Rechterfeld auf dem Schützenplatzgelände zu einer Körperverletzung. Das 48-jährige Opfer aus Bremen wurde durch einen Schlag ins Gesicht leicht verletzt. Gegen den alkoholisierten 25-jährigen Beschuldigten aus Goldenstedt wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Goldenstedt - Fahren ohne Fahrerlaubnis-

Am 07.05.2022; 20:59 Uhr, befuhr ein 37-jähriger aus Wildeshausen mit seinem Kleinkraftrad die Vechtaer Straße in Goldenstedt, ohne in Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vechta - Autoposer-

Am 07.05.2022; 23:45 Uhr, befuhr ein 22-jähriger aus Vechta mit seiner hochmotorisierten Sportlimousine die Falkenrotter Straße in Vechta. Durch starke Beschleunigungsvorgänge verursachte der junge Mann unnötigen Lärm, so dass eine Anzeige gefertigt und der Führerscheinstelle Kenntnis gegeben wurde.

