Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Baucontainer aufgebrochen

Zwischen Donnerstag, 05. Mai 2022, 16:30 Uhr und Freitag, 06. Mai 2022, 07:00 Uhr kam es an einer Baustelle an der Elberger Straße zu einem Diebstahl unter erschwerenden Umständen. Ein bislang unbekannter Täter brach einen dortigen Baucontainer auf und entwendete aus diesem diverse Baumaschinen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-803840) entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Alkoholeinfluss Am Freitag, 06. Mai 2022, kam es gegen 15:45 Uhr in der Straße Westallee zu einer Fahrt unter Alkoholeinfluss. Aufmerksamen Bürgern fiel ein 38-jähriger Transporter-Fahrer aus Bösel auf, der einen orientierungslosen Eindruck machte. Im Rahmen der Überprüfungen wurde ein Atemalkoholgehalt von 2,24 Promille festgestellt. Daher wurde der Führerschein sichergestellt, eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Fahren unter Alkoholeinfluss Am Samstag, 7. Mai 2022, wurde gegen 02:53 Uhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg auf dem Werner-Eckart-Ring kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,82 Promille. Es wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Garrel - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Am Freitag, 06. Mai 2022, kam es gegen 07:45 Uhr auf der Amerikastraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer aus Garrel übersah ein betriebsbedingt haltendes Abfallsammelfahrzeug und fuhr auf dieses auf. Hierdurch wurde er leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Garrel - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Am Freitag, 06. Mai 2022, kam es gegen 15:34 Uhr in der Industriestraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 42-jähriger Pkw-Fahrer aus Friesoythe geriet aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn, wo es zum Zusammenstoß mit einem 39-jährigen Pkw-Fahrer aus Friesoythe kam. Der 39-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 23.000 Euro geschätzt.

Löningen - Verkehrsunfall mit fünf, teils lebensgefährlich verletzten Personen Am Freitag, 06. Mai 2022, kam es gegen 19:11 Uhr auf der B213 zwischen Löningen und Lastrup zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 60-jähriger Van-Fahrer aus Nordhorn die B213 in Richtung Cloppenburg und setzte zum Überholen an. Hierbei übersah er den Pkw eines 32-jährigen Hamburgers und dessen 31-jähriger Beifahrerin, ebenfalls aus Hamburg, die ihm entgegenkamen. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Hinter dem Fahrzeug aus Hamburg fuhr ein 65-jähriger Pkw-Fahrer aus Twist mit seiner 61-jährigen Beifahrerin, ebenfalls aus Twist. Deren Pkw überschlug sich und kam auf dem Dach liegend im Seitenraum zum Stehen. Der Van und der Pkw aus Hamburg kamen ineinander verkeilt ebenfalls auf dem Grünstreifen zum Stillstand. Die beiden Hamburger wurden in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr Löningen aus diesem befreit werden. Der 60-jährige Nordhorner und der 32-jährige Hamburger wurden schwer verletzt. Die 31-jährige Hamburgerin wurde lebensgefährlich verletzt. Sie wurden jeweils mit einem Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die beiden Beteiligten aus Twist wurden leicht verletzt durch Rettungskräfte in Krankenhäuser transportiert. Die B213 wurde bis etwa 01:00 Uhr voll gesperrt. Kräfte der Psychosozialen Notfallversorgung wurden zur Betreuung Beteiligter und Zeugen vor Ort eingesetzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell