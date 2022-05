Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Heckenbrand

Am Donnerstag, 5. Mai 2022, gegen 21.37 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine Thujahecke an der Ammerländer Straße in Brand. Durch die freiwillige Feuerwehr Barßel, die mit drei Löschfahrzeugen vor Ort war, konnte der Brand gelöscht werden. Durch den Brand wurden etwa 4 Meter Hecke und ein angrenzendes Gewächshaus beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt.

Barßel - Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Mittwoch, 4. Mai 2022, gegen 20.00 Uhr und Donnerstag, 5. Mai 2022, um 12.00 Uhr wurden durch bislang unbekannte Personen drei Reifen eines Renault Laguna zerstochen. Der Renault stand zur Tatzeit in der Straße Schüttenberg. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von 450 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Tel.: 04499-922200 entgegen.

