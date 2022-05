Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Kennzeichendiebstahl

Am Mittwoch, 4. Mai 2022, zwischen 7.00 Uhr und 17.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person beide Kennzeichen von einem Opel Corsa, welcher in der Tenstedter Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter 04478 958600 entgegen.

Garrel - Fahrraddiebstahl

Am Dienstag, 3. Mai 2022, zwischen 8.00 Uhr und 15.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person das Vorderrad eines Bull-Fahrrades, welches im Fahrradstand einer Schule in der Schulstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Garrel - Gebüsch brennt

Am Donnerstag, 5. Mai 2022, um 23.50 Uhr, entzündeten sich nach bisherigen Erkenntnissen Überreste eines Feuers in einer Feuerschale erneut und setzten ein angrenzendes Gebüsch auf einem Grundstück in der Straße Auf'm Hauk in Brand. Das Feuer konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Garrel gelöscht werden.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 5. Mai 2022, um 8.00 Uhr, fuhr eine 22-jährige Autofahrerin aus Friesoythe auf der Straße Antoniusplatz in Richtung Osterstraße und wollte nach rechts in die Straße Hofkamp abbiegen. Dabei kollidierte sie mit einem parallel auf dem Geh-/Radweg fahrenden 14-jährigen Fahrradfahrer aus Cloppenburg. Durch den Unfall wurde der Jugendliche leicht verletzt.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Donnerstag, 28. April 2022, 6.00 Uhr und Donnerstag, 5. Mai 2022, 12.50 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person beim Ein- oder Ausparken mit einem Fahrzeug einen VW Up!, welcher in der Angelbecker Straße auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 5. Mai 2022, zwischen 7.00 Uhr und 19.00 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug Steine einer Terrasse im Werwer Weg, welche dadurch beschädigt wurden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

