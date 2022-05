Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Geldbörsendiebstahl

Am Mittwoch, 4. Mai 2022, zwischen 13.45 Uhr und 14.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person die Geldbörse einer 63-jährigen Frau aus Neuenkirchen-Vörden. Die Frau befand sich zu diesem Zeitpunkt in einem Verbrauchermarkt in der Hakenstraße und hatte die Geldbörse in einer Umhängetasche aufbewahrt. Diese hing um den Griff eines Einkaufswagens. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Bakum - Diebstahl

In der Zeit zwischen Freitag, 29. April 2022, 12.00 Uhr und Montag, 2. Mai 2022, 7.00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen durch Verschieben eines Bauzaunelementes Zugang zu einer Baustelle in der Konrad-Zuse-Straße und entwenden dort Kupferkabel von zwei Kabelrollen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum unter 04446 959710 entgegen.

Lohne - Fahrraddiebstahl

Am Dienstag, 3. Mai 2022. Zwischen 18.30 Uhr und 20.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Mountainbike der Marke Univega Explorer, welches bei einer Schwimmhalle in der Straße An der Kirchenziegelei stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung durch Feuer

Am Mittwoch, 4. Mai 2022, zwischen 23.00 Uhr und 23.19 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Personen einen Holztisch bei einem Wetterhäuschen am See im Wiesenweg, indem sie ein darauf liegendes Kleidungsstück anzündeten. Ein Mitarbeiter des Bauhofes bemerkte durch Zufall den Umstand und löschte das Feuer. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Erlöschen der Betriebserlaubnis

Am Mittwoch, 4. Mai 2022, um 9.50 Uhr, fuhr ein 42-jähriger Autofahrer aus Hüde auf der Münsterstraße und geriet in eine Kontrolle der Polizei. Hierbei mussten die Polizeibeamten feststellen, dass dessen Rückleuchten extrem stark abgedunkelt und keine Reflektoren angebracht waren. Zudem waren die Bremsleuchten schlecht bis gar nicht erkennbar. Dadurch war die Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigt und die Betriebserlaubnis erlöschen.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, zwischen 16.00 Uhr und 19.03 Uhr touchierte eine bislang unbekannte Person vermutlich beim Rangieren mit einem Lkw einen geparkten Sattelauflieger. Dieser stand auf dem Parkplatz eines Autohofes an der Straße Zum Hansa-Center. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von 2.000,00 EUR zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell