POL-CLP: Pressemeldung für das Polizeikommissariat Vechta vom 07.05.2022

Vechta - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Freitag, 06.05.2022, gegen 23.15 Uhr befuhr ein 19-jähriger aus Vechta mit seinem PKW die Große Straße. Hier wurde er im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert. Dabei stellten die eingesetzten Beamten Ausfallerscheinungen fest, die auf eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln hindeuteten. Gegen den Mann wurde ein Verfahren eingeleitet. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Vechta - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Samstag, 07.05.2022, gegen 04.19 Uhr befuhr ein 21-jähriger aus Cloppenburg mit seinem PKW die Falkenrotter Straße. Hier wurde er im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Dabei stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der Man unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Gegen den Mann wurde ein Verfahren eingeleitet. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Damme - Brand von Mülltonnen

Am Samstag, 07.05.2022 gegen 01:50 Uhr, kam es in kürzester Zeit zu zwei Bränden von Mülltonnen. Die Brände ereigneten sich im Grünen Weg und in der Josefstraße, die Mülltonnen sind offensichtlich durch bislang unbekannte Täter in Brand gesetzt worden. Die jeweiligen Brände konnten durch die Feuerwehr schnell abgelöscht werden. Die Mülltonnen sind bei dem Brand vollständig zerstört worden. Sollten Zeugen sachdienliche Hinweise geben können, wird um Mitteilung an die Polizei Damme unter der Telefonnummer 05491-999360 gebeten.

