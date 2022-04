POL-MK: Einbruch in Büroraum/Kellereinbruch/Hund aus Auslauf entwendet

Iserlohn (ots) - Unbekannte versuchten zwischen Freitagabend und Sonntagvormittag in das Vereinsheim am Sportplatz Iserlohn-Grüne einzubrechen. An der Tür zum Materialraum erkannten die eingesetzten Polizisten Hebelspuren. Die Täter gelangten nicht ins Innere. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

