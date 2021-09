Polizei Bochum

POL-BO: Unfall in Bochum-Werne: Beteiligter Lkw-Fahrer gesucht

Bochum (ots)

Nach einem Unfall am Donnerstagmittag, 23. September, in Bochum-Werne sucht die Polizei nach einem beteiligten Lkw-Fahrer. Er war mit einer Autofahrerin kollidiert und ist weitergefahren.

Gegen 13 Uhr war ein 60-jähriger Autofahrer aus Gelsenkirchen auf dem Werner Hellweg in Richtung Bochum-Werne unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zum Rüpingsweg fuhr der Mann nach bisherigem Kenntnisstand auf das Auto einer 24-jährigen Bochumerin auf, die verkehrsbedingt abgebremst hatte, um nach links in den Rüpingsweg abzubiegen. Durch den Aufprall wurde das Auto der Frau auf die Gegenfahrbahn geschoben, wo es zu einer weiteren Kollision mit einem entgegenkommenden Lkw kam. Der Lkw-Fahrer war auf dem Werner Hellweg in Richtung der Autobahn 43 unterwegs und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Unfallregulierung zu kümmern. Bei dem Lkw soll es sich um ein orangefarbenes Fahrzeug mit Bochumer Kennzeichen handeln.

Bei dem Unfall zog sich die 24-Jährige leichte Verletzungen zu. Sie wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Gelsenkirchener blieb unverletzt.

Den entstandenen Schaden schätzten die Beamten vor Ort auf etwa 6.500 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Bereich gesperrt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den Lkw-Fahrer sowie weitere Zeugen, sich zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

