Polizei Bochum

POL-BO: Gescheiterter Einbruchsdiebstahl - Täter ergreift die Flucht

Bochum (ots)

Nach einem versuchten Wohnungseinbruch am gestrigen Donnerstagabend (23. September) in Bochum-Harpen sucht die Polizei Zeugen.

Gegen 20.30 Uhr hatte ein noch unbekannter Tatverdächtiger versucht, sich gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus am Ostaraweg zu verschaffen.

Durch die lauten Geräusche wurde ein Anwohner des Nachbarhauses aufmerksam und schaltete das Licht in seinem Garten an, woraufhin der Täter unerkannt in Richtung Felder flüchtete.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-4135 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um sachdienliche Hinweise.

