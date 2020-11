Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal

BAB A5 - Zwei Leichtverletzte nach Zusammenstoß

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von geschätzten 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen auf der BAB A5 bei Bruchsal. Ein 21-Jähriger wollte gegen 07.00 Uhr mit seinem Klein-Lkw an der Auffahrt Bruchsal auf die Autobahn in Richtung Süden auffahren. Aufgrund der Verkehrslage musste er auf dem Beschleunigungsstreifen bis zum Stillstand abbremsen. Als er dann auf die Autobahn auffuhr achtete er nicht auf einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzug. In der Folge stieß der Sattelzug mit dem Klein-Lkw zusammen. Der 21-Jährige und sein Beifahrer wurden leicht verletzt. Der 59-jährige Sattelzugfahrer blieb unverletzt. Der Klein-Lkw musste abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 21-Jährige mit einer ungültigen mazedonischen Fahrerlaubnis unterwegs war. Bis zur Bergung des Klein-Lkw musste der rechte Fahrstreifen bis gegen 08.35 Uhr gesperrt werden.

