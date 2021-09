Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mit Tempo 86 durch die Ortschaft: Polizei stoppt Autofahrerin in Ahlsen

Hüllhorst (ots)

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Ahlsen hat die Polizei am Donnerstag eine besonders schnelle Autofahrerin aus Rahden gestoppt. Die Frau war mit ihrem BMW mit Tempo 86 innerorts auf der Hauptstraße unterwegs. Der Rahdenerin drohen dafür ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro, zwei Punkte im Verkehrszentralregister in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Drei weitere Fahrer hatten am Vormittag ebenfalls so stark aufs Gaspedal gedrückt, dass auch auf sie eine Anzeige samt Punkte zukommt. Weitere 16 Fahrzeugführer mussten an der Kontrollstelle in Höhe der Brunnenstraße wegen ihrer Geschwindigkeitsüberschreitungen ein Verwarnungsgeld bezahlen. Die gut zweistündige Kontrollaktion der Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes war gegen 11 Uhr beendet. Am frühen Abend waren die Beamten dann noch in Espelkamp mit ihren Messgeräten im Einsatz.

