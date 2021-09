Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte zünden Altglascontainer an

Bild-Infos

Download

Lübbecke (ots)

Brennende Altglascontainer an der Straße "Am Hahlerbaum" haben am Donnerstag in den frühen Morgenstunden einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Als die ersten Einsatzkräfte gegen 3.30 Uhr eintrafen, standen die in einer Kurve nahe der Bahnschienen aufgestellten Behältnisse bereits lichterloh in Flammen.

Nach Beendigung der Löscharbeiten der Feuerwehr wurde sichtbar, dass drei Container völlig verschmort waren und ein vierter durch die Hitze in Mitleidenschaft gezogen wurde. Eine Gefahr für den in der Nähe befindlichen Lidl-Markt sowie dem Elektrofachmarkt bestand laut den Einsatzkräften nicht.

Ein Zeuge war auf das Feuer aufmerksam geworden und hatte die Polizei informiert. Die hat bisher keine Hinweise auf den oder die Brandstifter. Daher bitten die Beamten um Hinweise unter Telefon (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell