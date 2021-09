Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfallflucht am Krankenhaus

Lübbecke (ots)

Auf dem Parkplatz der HNO-Klinik am Lübbecker Krankenhaus ist es am Donnerstag, 23. September, zu einem Unfall gekommen. Dabei wurde ein geparkter grauer BMW beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Ein Autofahrer hatte seinen BMW am Vormittag gegen 10 Uhr dort abgestellt. Als der Mann 30 Minuten später wieder zu seinem Wagen kam, war dieser an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher hatte allerdings keine Nachricht hinterlassen oder sich an die Polizei gewandt. Die bittet nun Zeugen, sich bei ihr zu melden unter Telefon (05741) 2770.

