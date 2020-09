Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200930.1 Itzehoe: Unbekannte bestehlen Ladenbetreiberin

Itzehoe (ots)

Bereits am 18. September 2020 haben Unbekannte in Itzehoe die Betreiberin eines Geschäftes in der Innenstadt bestohlen. Die Täter erbeuteten 150 Euro, sie blieben unerkannt.

Im Zeitraum von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr befand sich die Geschädigte in ihrem Bekleidungsgeschäft im Oelmühlengang. Während dieser Zeit deponierte sie ihre Handtasche samt Geldbörse hinter dem Verkaufstresen und kümmerte sich um Kunden. Am späten Nachmittag stellte die Anzeigende dann fest, dass Diebe Bargeld aus dem Portemonnaie entnommen hatten. Verdächtige Personen waren der Verkäuferin nicht aufgefallen, ihre Mitarbeiterin jedoch erwähnte zwei Männer, die sich nicht für die angebotenen Kleidungsstücke, sondern eher für die Einrichtung des Ladens interessiert hatten. Die Verdächtigen besaßen ihren Angaben zufolge ein südländisches Aussehen und waren etwa 25 Jahre alt.

Hinweise im Zusammenhang mit dem Diebstahl nimmt die Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell