Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg: Verdeck eines Cabrios beschädigt - Zeugen gesucht!

Nienburg (ots)

(Haa) Am Dienstag, den 21.09.2021, kam es im Nienburger Parkhaus am Bahnhof zu einer Sachbeschädigung an einem dort abgestellten Mazsa MX-5. Das schwarze Cabrio mit Nienburger Kennzeichen war in dem Zeitraum von 05:45 Uhr bis 16:00 Uhr in der untersten Ebene des Parkhauses geparkt worden. Als der 50-jähriger Eigentümer zu seinem Wagen zurückgekehrt war, bemerkte er, dass das Verdeck auf der linken Seite aufgeschlitzt worden war.

Die Polizei in Nienburg nahm die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung auf und bittet Zeugen, die Hinweise zu der Straftat geben können, sich unter der Telefonnummer 05021/9778 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell