POL-KLE: Verkehrsunfallflucht - Verkehrszeichen beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Geldern (ots)

Am Samstag, 15.01.22 gegen 01:30 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Kreisverkehr Clemensstraße / Königsberger Straße. Ein Zeuge wurde durch die quietschenden Reifen des Fahrzeuges geweckt, da das Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit mehrere Runden durch den Kreisverkehr fuhr. Anschließend verließ der Fahrer den Kreisverkehr und fuhr in die Königsberger Straße. Unmittelbar nach dem Abbiegevorgang kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen, was dabei beschädigt wurde. Der Fahrer flüchtete über die Königsberger Straße in Richtung Veert. Anhand der vorgefundenen Spuren müsste das Fahrzeug im rechten Frontbereich beschädigt worden sein. Nach Angaben des Zeugen befand sich noch ein weiteres Fahrzeug an der Unfallörtlichkeit, welches sich ebenfalls mit hoher Geschwindigkeit von der Unfallörtlichkeit in Richtung Veert entfernte. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Geldern unter der Telefonnummer 02831 1250.

