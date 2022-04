Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Räuber scheitert an Kasse

Lüdenscheid (ots)

Ein bislang unbekannter Mann versuchte am frühen Sonntagmorgen, gegen 07:00 Uhr, die Einnahmen einer Kasse einer Tankstelle an der Bräuckenstraße zu erbeuten. Er betrat mit einem Küchenmesser in der Hand den Verkaufsraum. Die Angestellte war zu diesem Zeitpunkt im rückwärtig gelegenen Aufenthaltsbereich. Als sie den Mann hörte, begab sie sich nach vorne. Der Unbekannte hielt das Messer in der Hand und forderte die Angestellte dazu auf, die Kasse zu öffnen. Diese antworte trocken, dass er dazu schon etwas kaufen müsse. Der Mann versuchte daraufhin die Kasse mit dem Messer aufzuhebeln. Das gelang ihm nicht. Er verließ das Tankstellengelände in Richtung Werfelshohler Straße. Der Mann wird als ca. 20-25 Jahre alt, ca. 1.75m groß und schlank beschrieben. Er trug zur Tatzeit eine grüne "Bomberjacke", eine dunkle Hose, dunkle Schuhe, ein dunkelblaues Halstuch mit weißem Muster vor dem Gesicht, eine Basecap unter einer Kapuze sowie schwarze Winterhandschuhe. Zeugen der Tat werden gebeten sich unter 02351-9099-0 mit der Polizeiwache in Lüdenscheid in Verbindung zu setzen. (schl)

