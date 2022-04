Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unfall unter Einfluss von Medikamenten

Herscheid (ots)

Korrektur

Weil der Pkw hinter ihm so dicht auffuhr, stoppte ein Fahrer am frühen Sonntagmorgen am Fahrbahnrand der Landstraße 561. Der nachfolgende Wagen lenkte danach so dicht an seinem Pkw vorbei, dass sich die Spiegel berührten und beschädigt wurden. Die Person am Steuer des Unfallwagens setzte die Fahrt fort, weshalb der geschädigte Autofahrer die Verfolgung aufnahm, parallel die Polizei informierte und den Streifenwagen so zu dem verdächtigen Fahrzeug dirigierte.

An dessen Steuer saß eine 34-jährige Herscheiderin. Bei einer freiwilligen Durchsuchung der offenkundig verkehrsuntüchtigen Fahrerin fanden die Beamten mehrere, teilweise genutzte Spritzen und Ampullen mit Medikamenten und Betäubungsmitteln. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Unfallflucht, Straßenverkehrsgefährdung durch Drogengenuss und unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln. Der Fahrerin wurden Blutproben entnommen und die Medikamente sichergestellt. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell