Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Beim Einkaufen bestohlen/ Diebstähle aus Pkw

Halver (ots)

Eine 73-jährige Halveranerin wurde am Samstag beim Einkaufen in einem Discounter an der Bahnhofstraße bestohlen. Gegen 11.30 Uhr betrat sie den Laden, nahm ihren Einkaufszettel aus dem Portemonnaie, legte dieses zurück in ihre Handtasche und hing diese vorn an den Einkaufswagen. An der Kasse suchte sie gegen 12.15 Uhr vergeblich nach der Börse. Mit dem Portemonnaie gingen eine Bankkarte, Rentenausweis, Krankenkarte, Bargeld, Fahrzeugschein, Führerschein und Personalausweis verloren. Sie fuhr zur Polizei, um Anzeige zu erstatten. Die Polizei veranlasste eine Kuno-Sperrung.

Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben, die insbesondere in den heimischen Discountern nach Opfern suchen. Deshalb sollten Wertsachen keinesfalls in oder am Einkaufswagen untergebracht werden. Sie gehören möglichst dicht an den Körper - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken. Das erspart nicht nur den Verlust von Geld, sondern auch eine Menge Lauferei, um die gestohlenen Papiere wiederzubeschaffen. In der Nacht zum Samstag sind Unbekannte in ein leerstehendes Hotel an der Hälverstraße (L 868) eingebrochen. Sie hebelten zunächst ein Außenfenster auf der Gebäuderückseite und dann mehrere Türen im Inneren auf. Sie versprühten auf der unteren Etage Löschschaum und ritzten Buchstaben und Zahlen in Tisch und Fensterbank.

Unbekannte sind am Donnerstagabend oder in der folgenden Nacht an der Straße Leyer Sonnenschein in einen grauen Jeep eingedrungen. Dort stahlen sie einen WC-Bon und ein Sakko. Bereits am Mittwochnachmittag wurde aus einem roten Suzuki Swift, der an der Frankfurter Straße parkte, eine Dokumentenmappe mitsamt Führerschein und Zulassungsbescheinigung gestohlen. (cris)

