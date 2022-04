Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Büro, Jugendtreff und Pkw/ Taschendiebe/ Fahrzeug gestohlen

Lüdenscheid (ots)

Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen wurde in das Büro eines Männerwohnheims in der Viktoriastraße eingebrochen. Der Täter entwendete u.a. Bargeld.

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen sind Unbekannte an der Parkstraße in einen Baucontainer eingebrochen. Daraus wurden Brecheisen, Akku und Ladegeräte gestohlen.

Am Sonntag zwischen 13.50 und 14.35 Uhr wurde an der Herscheider Landstraße die Beifahrerscheibe eines 3er BMW eingeschlagen. Zeugen beobachteten unmittelbar vor und nach einem lauten Knall zwei Jugendliche an dem Fahrzeug. Beide trugen schwarze Jacken und Hosen und wirkten schmal. Einer der beiden hatte eine schwarz-weiße Mütze. Die Täter erbeuteten eine Geldbörse mit Papieren. Kurze Zeit nach dieser Tat gingen die beiden Jugendlichen in einer Tankstelle einkaufen. Die Polizei bittet um Hinweise unter 9099-0.

In der Nacht zum Freitag wurde versucht, in den Jugendtreff an der Alten Wache einzubrechen. Unbekannte schnitten Löcher in eine Glasscheibe. Die Polizei sicherte Spuren.

In den vergangenen Tagen haben die Taschendiebe wieder in Lüdenscheid zugeschlagen. Bis Montagmorgen wurden der Polizei fünf Fälle angezeigt.

Am Donnerstag zwischen 11.15 und 11.35 Uhr stellte eine 71-jährige Kundin während des Einkaufs in einem Discounter an der Bromberger Straße ihre Tasche in den Einkaufwagen. Irgendwann fiel ihr auf, dass die Tasche nicht mehr in ihrem Korb stand. Während des Einkaufs hatte sie nichts bemerkt. Sie rief ihre Tochter an und ließ sofort die Bankkarte sperren. Am Freitag zwischen 15.30 und 15.50 Uhr sah sich eine 58-Jährige in einem Kaufhaus an der Wilhelmstraße um. An der Kasse stellte sie fest, dass die Geldbörse nicht mehr in ihrer Umhängetasche steckte, die sie vor sich getragen hatte. Die weiteren Diebstähle passierten am Samstag: Zwischen 11.30 und 12.30 Uhr in einem Discounter an der Bräuckenstraße: An der Kasse stellt die 78-jährige Kundin fest, dass ihre Geldbörse nicht mehr in der Handtasche lag. Zwischen 12.20 und 13.15 Uhr, in einem Discounter an der Hohen Steinert: Eine 58-jährige Kundin sucht an der Kasse vergeblich nach der Geldbörse, die sie beim Bezahlen in dem vorgehenden Geschäft in ihre Handtasche gesteckt hatte. Gegen 13 Uhr in einem Discounter an der Wefelshohler Straße: Eine 46-jährige Kundin stellt an der Kasse fest, dass die Geldbörse nicht mehr in ihrer Handtasche lag. Soweit die Daten der Bankkarten bekannt waren, konnte die Polizei eine KUNO-Sperrung veranlassen. Die verhindert die Nutzung einer Bankkarte per Bankeinzugsverfahren. Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben, die insbesondere in den heimischen Discountern nach Opfern suchen. Deshalb sollten Wertsachen keinesfalls in oder am Einkaufswagen untergebracht werden. Sie gehören möglichst dicht an den Körper - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken. Das erspart nicht nur den Verlust von Geld, sondern auch eine Menge Lauferei, um die gestohlenen Papiere wiederzubeschaffen.

Am Donnerstag wurden erst die Kennzeichen, am Samstag dann der komplette Transporter gestohlen. Ein Mietwagen-Verleiher erstattete binnen weniger Tage gleich zweimal Anzeige bei der Polizei: Am Donnerstagnachmittag musste er feststellen, dass Unbekannte die Kennzeichen des Iveco Transporters gestohlen hatten. Der Wagen parkte an der Brunscheider Straße, in der Nähe der Autobahnauffahrt Lüdenscheid-Mitte. Am Samstagmorgen war der komplette Wagen weg. Während die Polizeibeamten den Fahrzeugdiebstahl aufnehmen, bemerkten die Mitarbeiter des Mietwagen-Unternehmens einen weiteren Kennzeichen-Diebstahl an einem anderen Wagen. Die Polizei suchte die umliegenden Parkplätze ab und schrieb das Fahrzeug zur Fahndung aus. (cris)

