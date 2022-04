POL-MK: 33-Jähriger droht mit Messer

Plettenberg (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde von einem Nissan Europe und einem VW Golf jeweils das hintere Kennzeichen entwendet. Beide Fahrzeuge standen in der Straße Am Beiese geparkt. Am VW Golf wurden zudem beide Reifen der Fahrzeugseite zerstochen. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizeiwache Plettenberg unter 02391-9199-0 entgegen. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer ...

