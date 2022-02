Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220202.1 Rehm-Flehde-Bargen: Vom Winde verweht

Rehm-Flehde-Bargen (ots)

Am Dienstagabend hat eine Windböe in Rehm-Flehde-Bargen ein Auto derart hart getroffen, dass der Fahrer die Kontrolle über den Wagen verlor und abseits der Straße landete. Er und seine Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen.

Gegen 19.15 Uhr war ein 73-Jähriger in Begleitung seiner Frau auf der Kreisstraße 43, Bundesstraße 5, aus Stelle-Wittenwurth kommend in Richtung Norden unterwegs. In Rehm-Flehde-Bargen erfasste eine starke Windböe den Passat und der Fahrer verlor die Kontrolle über seinen VW und kam nach rechts von der Straße ab. Er kollidierte mit einem Stromkosten und im Anschluss mit einem Stapel Rundballen, an denen er zum Stehen kam. Der Mann und seine Ehefrau erlitten leichte Verletzungen, die Freiwillige Feuerwehr befreite sie aus dem Auto.

Mit einem Rettungswagen kam das Paar in ein Krankenhaus, an dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von 5.000 Euro, an dem Stromkasten belief sich der Schaden auf 1.500 Euro.

Merle Neufeld

