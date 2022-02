Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220201.9 Heide: Vermehrt Schockanrufe bei der Kriminalpolizei gemeldet! Polizei bittet um erhöhte Aufmerksamkeit

Heide (ots)

Am Dienstag häuften sich Hinweise auf sogenannte "Schockanrufe" bei der Heider Polizei. Fünf Anrufe wurden im Heider Bereich und ein Anruf im Brunsbüttler Bereich durchgeführt. Der Anrufer berichtete in allen Fällen, dass ein naher Angehöriger einen tödlichen Unfall verursacht habe. Nun müsse Bargeld, nötigenfalls auch in Gold, beim Amtsgericht Meldorf abgegeben werden. Hier wurden Summen von bis zu 65.000EUR gefordert. In keinem dieser Fälle kam es zu einer Übergabe, da die Angerufenen sich an ihre Familienangehörigen oder den Polizeinotruf gewandt hatten. Trotz des ausgebliebenen Sachschadens ließen diese Anrufe jedoch geschockte und aufgewühlte Bürger zurück. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um erhöhte Aufmerksamkeit! Auf gar keinen Fall nehmen Polizeibeamte Geld oder Wertsachen in Verwahrung, um Kautionen zu begleichen.Sprechen Sie mit Familienangehörigen und wenden Sie sich im Falle dubioser Anrufe an den Polizeinotruf 110.

