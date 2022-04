Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kupfer und Blei gestohlen

Halver (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag Kupfer und Blei von einem Firmengelände am "Bruch" in Halver gestohlen. Gegen 21:30 Uhr hatte der Firmeninhaber sein Grundstück verlassen, da war noch alles in Ordnung. Als er gegen 02 Uhr zurückkehrte, stellte er fest, dass aus Gitterboxpaletten Kupfer und Blei im Wert von mehreren tausend Euro fehlte. Der Eigentümer konnte sich erinnern, dass er am Nachmittag von einem unbekannten Mann und einer Frau gefragt wurde, ob er den Schrott umsonst haben könnte. Sie waren mit einem blauen Kastenwagen unterwegs. Er konnte sie wie folgt beschreiben: männliche Person: - circa 160 - 170 cm groß - circa 45 - 50 Jahre - normale Statur - schwarzes Kopfhaar - Kopfbedeckung: Wintermütze/"Pudelmütze" in weiß

weibliche Person:

- circa 160 - 170 cm groß - circa 45 - 50 Jahre - osteuropäischer Phänotyp - schwarzes, schulterlanges Kopfhaar

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell