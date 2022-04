POL-MK: Seitenscheibe von Auto zerstört

Menden (ots) - Ein 35-Jähriger randalierte am Donnerstagabend, gegen 21:50 Uhr, in der Straße Auf der Heese. Er betrat ein Grundstück, griff zwei Porzellanfiguren und zerstörte diese. Eine der Figuren warf er auf einen parkenden Audi A6. Zudem klopfte er an mehrere Fensterscheiben anliegender Wohnhäuser. Zuvor hatte er in einem Bus am Abend bereits eine 16-Jährige bedrängt und belästigt. Bei Eintreffen der Beamten zeigte er sich wenig einsichtig. Die Nacht verbrachte ...

