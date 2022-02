Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Kittersburg - Auto in Brand geraten

Kehl (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt der Auslöser für einen Fahrzeugbrand am Sonntagabend in einer Garage in der Straße "Im Hanfplatz" gewesen sein. Dort fing kurz nach 21 Uhr ein geparkter VW in einer Garage plötzlich Feuer und dürfte trotz des schnellen Einschreitens des Besitzers und auch von Einsatzkräften der Feuerwehr Kehl nicht mehr zu gebrauchen sein. Der Sachschaden am KFZ und an der Garage beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

