Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Küche in Brand geraten

Offenburg (ots)

Zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst kam es am Montagmorgen in einer Wohnung im Moosweg. Nach derzeitigem Erkenntnisstand geriet gegen 09:30 Uhr der Inhalt einer Pfanne in Brand. Die Flammen, die auf die Küchenzeile übergriffen, konnten durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Die Bewohnerin zog sich durch den Brand leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Über die Höhe des Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

