Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Jugendlicher Radfahrer schwer verletzt

Offenburg (ots)

Ein jugendlicher Fahrradfahrer ist bei einer Kollision am Sonntagmittag im Kreisverkehr der Fessenbacher Straße/Ortenberger Straße schwer verletzt worden und musste mit einem Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik gebracht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 16-Jährige kurz nach 13:30 Uhr vom Gehweg der Fessenbacher Straße ohne anzuhalten einen dortigen Fußgängerüberweg überquert haben und wurde hierbei von einem in Richtung Ortenberg herannahenden VW eines 64-Jährigen erfasst. Der Mittsechziger stand mit 0,5 Promille unter Alkoholeinwirkung und musste eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Der Sachschaden wird von den Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg auf etwa 1.200 Euro taxiert.

