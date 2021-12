FW Lüchow-Dannenberg: Kreisfeuerwehrverband Lüchow-Dannenberg ist EngagementGewinner 2021 - 10.000 EUR Preisgeld kommen aus Neustrelitz - bereits die zweite Auszeichnung innerhalb von zwei Wochen

Kreisfeuerwehrverband Lüchow-Dannenberg e.V.

Kreisfeuerwehrverband Lüchow-Dannenberg ist EngagementGewinner 2021 - 10.000 EUR Preisgeld kommen aus Neustrelitz - bereits die zweite Auszeichnung innerhalb von zwei Wochen

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg: Bereits zum zweiten Mal innerhalb von nur zwei Wochen wurde der Kreisfeuerwehrverband Lüchow-Dannenberg für seine herausragende Imagekampagne "112 Prozent Ehrenamt - MACH MIT!" ausgezeichnet. Am vergangenen Samstag wurde der mit 10.000 EUR dotierte "EngagementGewinner 2021" verliehen. Einer der 50 begehrten Preise ging an den Kreisfeuerwehrverband.

"Wir mussten uns bei diesem Preis nicht durch die Publikumsabstimmung zittern, sondern haben die Jury von Anfang an mit unserer Idee einer nachhaltigen Nachwuchsgewinnung überzeugt." zeigt sich Feuerwehrsprecher Heiko Bieniußa glücklich nach der Preisverleihung.

Der Preis "EngagementGewinner" ist mit 10.000 EUR einer der höchstdotiertesten Ehrenamtspreise in Deutschland und wurde in diesem Jahr zum ersten Mal von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt vergeben. Diese Stiftung wurde im vergangenen Jahr von der Bundesrepublik Deutschland gegründet und soll vor allen Dingen das ehrenamtliche Engagement im ländlichen, strukturschwachen Raum fördern.

Kreisbrandmeister Claus Bauck betonte die Wichtigkeit einer professionellen Öffentlichkeitsarbeit in Verbindung mit der Nachwuchsgewinnung. "Wir wollen den Leuten zeigen, was wir bei der Feuerwehr machen, wie Feuerwehr funktioniert und dass es ein tolles Ehrenamt ist. Auch wenn es nicht Ziel der Kampagne ist, Preise zu gewinnen, ist diese Auszeichnung ein deutliches Signal, dass wir einiges richtig gemacht haben. Auch die Mitgliederentwicklung der letzten zwei Jahre zeigt deutlich, dass wir erfolgreich gegen die Folgen des demografischen Wandels anarbeiten."

Auch in diesem Fall wird das gewonnene Preisgeld in die Nachwuchsgewinnung fließen und sichert so den Fortbestand der Kampagne für die nächsten Jahre.

Auch Landrätin Dagmar Schulz war anlässlich der digitalen Preisverleihung in der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) in Dannenberg anwesend. Sie hob die Bedeutung dieses Preises für die Feuerwehr aber auch für den gesamten Landkreis Lüchow-Dannenberg hervor: "Damit wird das große Engagement der Kreisfeuerwehr zur Anwerbung von Nachwuchskräften belohnt und verdient gewürdigt. Allen Beteiligten ein großer Dank für den unermüdlichen Einsatz im Ehrenamt und das stetige Bemühen, die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr auch zukünftig sicherstellen zu können."

Sie mahnte aber auch, dass es nun an den Kommunen sei, die Feuerwehren in Sachen Ausstattung und Ausrüstung zukunftsfähig auszustatten und das Engagement zur Nachwuchsgewinnung entsprechend zu würdigen. Es sei ganz und gar keine Selbstverständlichkeit, dass sich der Verband um die Nachwuchsgewinnung kümmere, da müssen von den Trägern des Brandschutzes auch etwas zurückkommen.

Corona-konform unter strenger Anwendung der 2G-plus Regel wurde die Preisverleihung in der FTZ mit insgesamt 15 Gästen verfolgt. Neben Feuerwehrkamerad:innen und der Landrätin folgten auch Vertreter aus der Wirtschaft, Unterstützer und Sponsoren der Kampagne der Einladung.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Lüchow-Dannenberg e.V., übermittelt durch news aktuell