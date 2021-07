Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Mit Steinwurf Balkontür und Insektenschutzgitter beschädigt (16.07.2021)

Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz (ots)

Am späten Freitagabend, etwa gegen 22.50 Uhr, hat ein unbekannter Täter an einem Wohngebäude in der Goethestraße in Worblingen mit einem Steinwurf eine Balkontür und das davor befindliche Insektenschutzgitter beschädigt. Durch die unsinnige Tat entstand Sachschaden in Höhe von über 1700 Euro. Die Polizei Rielasingen-Worblingen (07731 917036) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise zu dem derzeit noch unbekannten Täter.

