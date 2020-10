Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz/ Landkreis Konstanz) Unbekannter flüchtet nach Verkehrsunfall (12.10.-14.10.2020)

Konstanz (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag und Mittwoch hat ein unbekannter Autofahrer in der Döbelestraße einen Verkehrsunfall an einem geparkten VW Touran verursacht. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Unbekannte vom Unfallort. Am beschädigten VW entstand ein Schaden von ungefähr 1.000 Euro. Personen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz unter Tel.: 07531 9952222 in Verbindung zu setzen.

