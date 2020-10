Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlheim an der Donau) Farbschmierereien an der Lippachtalschule - Polizei bittet um Hinweise (12. - 14.10.2020)

Mühlheim an der Donau (ots)

Im Zeitraum von Montag bis Mittwochmorgen ist es im Bereich der an der Schillerstraße gelegenen Lippachtalschule zu mehreren Farbschmierereien durch derzeit noch unbekannte und vermutlich jugendliche Täter gekommen. Diese brachten mit roter Farbe an einer Kletterwand der Schule große Zahlen und Buchstaben an. Ähnliches Bild zeigte sich an einer Außenwand der Schule. Dort hatten die Täter mit schwarzer und rosa Farbe ebenfalls Großbuchstaben sowie eine Karikatur einer Zeichentrickfigur (Bart Simpson) aufgesprüht. Der durch die Farbschmierereien entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 500 bis 1000 Euro belaufen. Die Polizei Mühlheim (07463 9961-0) ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise zu den Tätern.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell