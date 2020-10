POL-KN: (Hilzingen) Neunjähriger Junge auf einem Parkplatz von Auto gestreift - Autofahrerin fährt ohne anzuhalten weiter (12.10.2020)

Polizeipräsidium Konstanz

Bereits am Montagabend, gegen 17 Uhr, ist es auf dem Parkplatz eines an der Ecke Dietlishofer Straße und der Straße "Sportgelände" gelegenen Einkaufsmarktes zu einem Streifvorgang zwischen einem neunjährigen Jungen mit Fahrrad und einer Pkw-Limousine einer Autofahrerin gekommen. Infolge des Streifvorganges stürzte der kleine Radfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Ohne anzuhalten und sich um den gestürzten Neunjährigen zu kümmern, fuhr die Frau davon. Zeugen hatten den Unfall beobachtet und konnten die Autofahrerin als etwa 30 bis 40-jährige Frau mit langen, rotbraunen Haaren beschreiben. Die Polizei Singen hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um weitere Zeugenhinweise. Personen, die Angaben zu dem Unfall, der Unfallverursacherin oder auch deren Auto machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen (07731 888-0) in Verbindung zu setzen.

