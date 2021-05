Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brandstiftung am Kleinheppacher Kopf, Unfall bei Sulzbach an der Murr, Einbruchversuch in Fellbach

Waiblingen (ots)

Korb: Brandstiftung am Kleinheppacher Kopf

Am Sonntag gegen 21 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter eine Holzhütte am Grillplatz am Kleinheppacher Kopf in Brand gesetzt. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden, so dass nur einige Bretter angekokelt wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 EUR. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Waiblingen unter Tel.: 07151 950-422 zu melden.

Sulzbach an der Murr: Motorradfahrer bei Sturz leicht verletzt

Gegen 18:15 Uhr verunfallte am Sonntag ein Motorradfahrer bei Sulzbach. Der 23-Jährige, der mit seinem Motorrad auf der B14 von Sulzbach in Richtung Großerlach fuhr, kam kurz nach der Einmündung der Haller Straße in einer Kurve von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei wurde er leicht verletzt.

Fellbach: Versuchter Einbruch in Bio-Markt

Zwischen Samstag, 20:00 Uhr, und Sonntag, 17:00 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter die Türen zu einem Bio-Markt in der Eisenbahnstraße aufzuhebeln. Dem Täter gelang es nicht, in den Markt zu kommen. Es entstand allerdings Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 EUR. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Fellbach erbeten (Tel.: 0711 57720).

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell