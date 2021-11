Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal - 13-Jähriger rutscht weg und kommt zu Fall

Lippetal (ots)

Ein 13-jähriger Pedelec-Fahrer kam am Sonntag (14. November 2021), um kurz vor 16.30 Uhr, mit seinem Pedelec auf dem Dalmer Weg in einer rechtwinkligen Kurve zu Fall und verletzte sich leicht. Die Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass in dem Straßenbereich die Fahrbahn verschmutzt und die Fahrradreifen am Pedelec stark abgefahren waren. Einen Fahrradhelm trug der Junge zur Unfallzeit nicht. Auch wenn man durch einen Fahrradhelm keinen Unfall verhindern kann, so schützt er doch meistens vor den Unfallfolgen. (reh)

