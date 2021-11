Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Mit Radfahrer im Kreisverkehr kollidiert

Soest (ots)

Am Sonntag (14. November), gegen 11 Uhr, kam es am Kreisverkehr Hiddingser Weg/Waldstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 54-jähriger Radfahrer aus Soest leicht verletzt wurde. Er befuhr zuvor die Waldstraße in Richtung Herzog-Adolf-Weg. Nachdem er sich im Kreisverkehr am Hiddingser Weg befand, fuhr ein 48-jähriger Autofahrer aus Soest aus dem Hiddingser Weg ebenfalls in den Kreisverkehr hinein und nahm dem Radfahrer die Vorfahrt. Durch die folgende Kollision stürzte der 54-Jährige auf die Motorhaube des Wagens und anschließend zu Boden. Nachdem beide ihre Personalien ausgetauscht hatten, bemerkte der Radfahrer in der Folgezeit Schmerzen und ging zur Polizei. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

