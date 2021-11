Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Soest (ots)

Soest - Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Am Freitagnachmittag befuhr ein 79-jähriger Autofahrer aus Soest gegen 14.05 Uhr mit seinem Pkw Opel Zafira den Lübecker Ring in Richtung Fachhochschule und hatte die Absicht, nach links auf die Niederbergheimer Straße abzubiegen. Als sich dem im Kreuzungsbereich wartenden Senior bei starkem Verkehrsaufkommen und blendender Sonne eine Möglichkeit zum Abbiegen bot, übersah er eine 24-jährige Frau aus Soest, die mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Es kam zu Kollision, bei der die Radlerin stürzte und sich leicht verletzte. Auf die Anforderung des Rettungsdienstes konnte verzichtet werden. (sn)

Geseke - Sachschaden durch Zündelei

Ein Brandgeschehen in der Geseker Innenstadt erforderte am Freitagnachmittag den Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Kurz nach 15.00 Uhr kam es auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Bachstraße zu einem Feuer, welches nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen durch zwei Minderjährige entfacht wurde und durch Übergriff auf umherstehenden Unrat außer Kontrolle geriet. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, die beiden Verursacher blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden ist jedoch nicht unerheblich. Neben der rußgeschwärzten Hauswand wurden ein Fenster und die aus Kunststoff bestehende Balkonüberdachung durch die Hitzeeinwirkung zerstört. (sn)

Anröchte - Betrunkener Radfahrer bei Unfall verletzt

Im Ortsteil Mellrich befuhr am frühen Samstagmorgen ein 22-jähriger Mann aus Anröchte gegen 02.45 Uhr mit seinem Fahrrad die Mittelstraße in Richtung Anröchter Straße. Kurz vor dem Übergang in die Anröchter Straße prallte er ungebremst auf das Heck eines am Straßenrand geparkten Pkw Citroen. Hierdurch zog er sich eine Platzwunde zu, die vom Rettungsdienst behandelt werden musste. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte die Polizei bei dem Radfahrer eine erhebliche Alkoholisierung fest. Es folgte die obligatorische Blutprobe und die Einleitung eines Strafverfahrens. (sn)

Anröchte - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Samstagvormittag kam zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Hauptstraße / Handwerkerstraße, bei dem zwei Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. Gegen 08.55 Uhr wollte eine 56-jährige Frau aus Anröchte mit ihrem Opel Corsa von der Handwerkerstraße nach links auf die Hauptstraße abbiegen. Hierbei übersah sie einen 57-jähriger Autofahrer -ebenfalls aus Anröchte-, der mit seinem Fiat Panda auf der Hauptstraße ortsauswärts unterwegs war. Als die Anröchterin dessen Vorfahrt missachtete und in die Hauptstraße einfuhr, konnte der Fiat-Fahrer trotz Ausweichversuchs die Kollision nicht mehr verhindern. Die Unfallbeteiligten wurden vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von ca. 8000 Euro. (sn)

Soest - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am Samstagmorgen, gegen 08.45 Uhr, befuhr eine 24 Jahre alte Frau aus dem Lippetal mit dem Pkw der Marke Audi die Oestinghauser Landstraße von Oestinghausen kommend in Richtung Möhnesee. Sie beabsichtigte an der Kreuzung mit dem Weslarner Weg nach links in Richtung Weslarn abzubiegen. Beim Abbiegemanöver missachtete sie den Vorrang einer 48 Jahre alten Pkw-Fahrerin aus Münster. Die Frau aus Münster war mit einem Pkw der Marke Opel Corsa auf der Oestinghauser Landstraße in Richtung Lippetal unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurden beide Fahrzeugführerinnen leicht verletzt. Der Rettungsdienst übernahm die Versorgung der Verletzten vor Ort. Die Fahrerin aus Münster wurde im Anschluss in ein Krankenhaus transportiert. Beide Fahrzeuge wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (AG)

Anröchte - Bei Einbruch in Wohnhaus überrascht und geflüchtet

Am Samstagnachmittag, gegen 17.45 Uhr, drangen bisher unbekannte Personen in ein Wohnhaus in der Hospitalstraße ein. Über ein Fenster im 1. Obergeschoss verschafften sie sich Zutritt zum Haus. Im Haus hielt sich zu dem Zeitpunkt ein Bewohner auf. Bei Erkennen der Situation flüchteten die Täter umgehend durch die Terrassentür. Sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen zur Tatzeit nimmt die Polizei in Lippstadt unter der Rufnummer 02941-91000 entgegen. (AG)

Warstein - Ohne Beute das Weite gesucht

Am Samstagabend, in der Zeit von 21.00 Uhr bis 22.00 Uhr, drangen bisher unbekannte Personen in das Pfarrhaus im Pfarrer-Menge-Weg ein. Der Zugang erfolgte über ein Fenster. Das Büro wurde durchsucht. Ohne Beute entfernten sich die Täter. Sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen im Tatzeitraum nimmt die Polizei in Warstein unter der Rufnummer 02902-91000 entgegen. (AG)

Wickede - Schuleinbruch

Am Samstagmorgen wandte sich gegen 06.20 Uhr der Hausmeister der Engelhard-Grundschule in der Kirchstraße an die Polizei. Kurz zuvor hatte er beim Betreten seines Büros im westlichen Teil des Schulgebäudes einen unbekannten, männlichen Täter angetroffen, der gerade Gegenstände in eine Tasche packte und augenscheinlich durch Aufhebeln eines Fensters in den Raum gelangt war. Beim Erblicken des Berechtigten flüchtete der mit einem dunklen Oberteil bekleidete, schlanke Mann durch ein weiteres Fenster nach draußen, überkletterte einen Zaun und entfernt sich in westliche Richtung. Die Tasche ließ er zurück. Im Rahmen der Tatortaufnahme wurden diverse, durchsuchte Behältnisse, ein entwendetes Mobiltelefon und benutztes Einbruchwerkzeug festgestellt. Weitere, sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Werl unter der Rufnummer 02922-91000 entgegen. (sn)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell