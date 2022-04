POL-MK: Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Lüdenscheid (ots) - Metalldiebe, die am Samstag an der August-Adamy-Siedlung zugriffen, schippten sich sogar einen Weg durch den Schnee frei, um an begehrtes Altmetall zu kommen. Während einer Renovierung hatte ein Hauseigentümer zehn Heizkörper und diverse Stahlbleche in seinen Garten gelegt. Am Samstag gegen 11.30 Uhr sah eine Nachbarin einen weißen Kastenwagen mit rumänischem Kennzeichen. Vier Männer stiegen aus ...

mehr