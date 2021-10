Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizei stellt per Haftbefehl Gesuchten

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei hat am Donnerstagabend, 21.10.2021, einen 36-jährigen Mönchengladbacher in Odenkirchen festgenommen. Gegen ihn bestehen zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach über insgesamt mehr als 1000 Tage Freiheitsstrafe. Unter anderem wegen Diebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Gegen 18:20 Uhr stellten Zivilfahnder der Mönchengladbacher Polizei den nach Ermittlungen vor einem Haus an der Karlstraße. Er ließ sich von der Polizei widerstandslos festnehmen und wurde am Freitagmorgen, 22.10.2021, in eine JVA gebracht.(jl)

