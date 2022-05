Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 06./07.05.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel/ E´fehn - Diebstahl aus Rohbau In der Zeit zwischen dem 05.05.2022, 19 Uhr und dem 07.05.2022, 07:50 Uhr gelangte ein unbekannter Täter über ein Baugerüst in einen Rohbau im Spechtweg. Aus diesem wurden eine Holzleiter sowie Kleinteile entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Barßel unter 04499-9430 entgegen.

