Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Gebäudebrand

Oberkirch (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet in Oberkirch, Haslacher Straße, ein Gebäude in Brand, in dem Erntehelfer untergebracht sind. Die Meldung ging am Sonntagmorgen, gegen 08:15 Uhr, über Notruf ein. Alle Anwohner sind in Sicherheit. Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Die Feuerwehr ist noch mit Löscharbeiten beschäftigt. Die Haslacher Straße ist hierzu gesperrt. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens gibt es der derzeit noch keine Angaben.

/EJA

